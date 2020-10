La prima notte di coprifuoco a Milano | video (Di venerdì 23 ottobre 2020) coprifuoco. È scattato poche ore fa a Milano il coprifuoco deciso dalla Regione Lombardia come misura estrema per cercare di fermare la crescita esponenziale del Covid. Milano di fatto è una delle grandi città che più sta pagando il rapido diffondersi della pandemia con centinaia di casi negli ultimi giorni. Cos', viste anche le incertezze del governo, ecco che il Governatore Fontana ha deciso di correre ai ripari con l'ultima ordinanza che stabilisce appunto il coprifuoco dalle 23 alle 5 del mattino se non per comprovate necessità lavorative o di salute Leggi su panorama (Di venerdì 23 ottobre 2020). È scattato poche ore fa aildeciso dalla Regione Lombardia come misura estrema per cercare di fermare la crescita esponenziale del Covid.di fatto è una delle grandi città che più sta pagando il rapido diffondersi della pandemia con centinaia di casi negli ultimi giorni. Cos', viste anche le incertezze del governo, ecco che il Governatore Fontana ha deciso di correre ai ripari con l'ultima ordinanza che stabilisce appunto ildalle 23 alle 5 del mattino se non per comprovate necessità lavorative o di salute

repubblica : Milano, prima notte di coprifuoco. Vietato circolare dalle 23 alle 5 diretta tv - OfficialCiro : Prima stampa terminata! Ho lavorato tutta la notte per farvi trovare le prime copie nella vostra libreria di fiduci… - Agenzia_Ansa : Negli ambienti parlamentari era conosciuta come la 'pasionaria' azzurra. Jole #Santelli, la Governatrice della… - ProfCampagna : RT @ProfCampagna: #QuadriDaAmmirare 'Notte stellata' è uno dei dipinti più famosi del pittore olandese Vincent van Gogh. Realizzato nel 1… - ValeriaTomei75 : Primo: la notte, se mai una persona ne avesse l'intenzione, mi sembra il momento più sicuro per uscire. Secondo: al… -

Ultime Notizie dalla rete : prima notte Como: la prima notte con il “coprifuoco” La Provincia di Como Caso revisioni, muore prima dell’interrogatorio

Mauro Gallerani, inizialmente ai domiciliari, fu ricoverato poco dopo il blitz dell’inchiesta sulle presunte mazzette in Motorizzazione ...

Dall’Algeria all’Italia su un barchino per ritrovare i fratelli, ma il viaggio di Oussama è finito in tragedia alla deriva

Dopo aver letto l’articolo del naufragio su «La Stampa» la madre del giovane scrive al giornalista: “La prego, mi aiutati a scoprire se mio figlio è annegato” ...

Mauro Gallerani, inizialmente ai domiciliari, fu ricoverato poco dopo il blitz dell’inchiesta sulle presunte mazzette in Motorizzazione ...Dopo aver letto l’articolo del naufragio su «La Stampa» la madre del giovane scrive al giornalista: “La prego, mi aiutati a scoprire se mio figlio è annegato” ...