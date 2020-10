La Polonia vieta l'aborto e Varsavia insorge: a migliaia in piazza, scontri con la polizia (Di venerdì 23 ottobre 2020) A migliaia sono scesi in piazza a Varsavia per protestare contro una sentenza della corte costituzionale della Polonia che vieta quasi del tutto l'aborto. I manifestanti si sono scontrati con la ... Leggi su globalist (Di venerdì 23 ottobre 2020) Asono scesi inper protestare contro una sentenza della corte costituzionale dellachequasi del tutto l'. I manifestanti si sono scontrati con la ...

