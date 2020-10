La Polonia vieta l’aborto anche in caso di malformazioni del feto. Proteste per tutta la notte, gas lacrimogeno sui manifestanti – Il video (Di venerdì 23 ottobre 2020) L’aborto è da ora completamente bandito in Polonia: qualsiasi tipo di aborto, anche l’unico che era ancora possibile, ovvero quello per gravi malformazioni del feto. Secondo la Corte costituzionale infatti, intervenuta su una delle legislazioni già più restrittive in tutta Europa sul tema, l’interruzione di gravidanza viola la Costituzione. La sentenza è stata accolta con lunghe Proteste organizzate dai movimenti femministi davanti alla sede della Corte. La polizia avrebbe usato spray urticante sulle manifestanti, secondo la BBC. A Varsavia la mobilitazione è durata per tutta la notte e le forze dell’ordine avrebbero usato gas lacrimogeno contro alcune ... Leggi su open.online (Di venerdì 23 ottobre 2020) L’aborto è da ora completamente bandito in: qualsiasi tipo di aborto,l’unico che era ancora possibile, ovvero quello per gravidel. Secondo la Corte costituzionale infatti, intervenuta su una delle legislazioni già più restrittive inEuropa sul tema, l’interruzione di gravidanza viola la Costituzione. La sentenza è stata accolta con lungheorganizzate dai movimenti femministi davanti alla sede della Corte. La polizia avrebbe usato spray urticante sulle, secondo la BBC. A Varsavia la mobilitazione è durata perlae le forze dell’ordine avrebbero usato gascontro alcune ...

