La polizia postale ha smantellato rete di pedofili denunciando 13 persone (Di venerdì 23 ottobre 2020) 13 persone sono state denunciate per divulgazione, cessione e detenzione di immagini video e foto pedopornografiche. pedofilia, smantellata rete in tutta Italia su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 23 ottobre 2020) 13sono state denunciate per divulgazione, cessione e detenzione di immagini video e foto pedopornografiche.a, smantellatain tutta Italia su Notizie.it.

globalistIT : Maxi operazione della polizia postale smantella una rete di pedofili - Agenparl : Polizia di Stato Sgominata dalla Polizia Postale una rete di pedofili che si scambiavano materiale prodotto mediant… - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Pedopornografia, operazione polizia postale: 13 denunce in 7 regioni - malumichi : RT @AzzolinaLucia: Non ci spaventiamo e non ci faremo fermare neanche da questo tipo di aggressioni. Un ringraziamento alla Polizia Postale… - MediasetTgcom24 : Pedopornografia, operazione polizia postale: 13 denunce in 7 regioni -

Ultime Notizie dalla rete : polizia postale Pedopornografia, operazione polizia postale: 13 denunce in 7 regioni TGCOM Maxi operazione della polizia postale smantella una rete di pedofili

Sono state denunciate 13 persone per divulgazione, cessione e detenzione di ingente quantità di immagini video e foto pedopornografiche.

Compravendita in chat di foto di minori: smantellata rete di pedofili in tutta Italia

Acquistavano materiale prodotto mediante lo sfruttamento sessuale di minori anche di 13 anni: per questo la polizia postale ha smantellato una rete di pedofili denunciando 13 persone per divulgazione, ...

Sono state denunciate 13 persone per divulgazione, cessione e detenzione di ingente quantità di immagini video e foto pedopornografiche.Acquistavano materiale prodotto mediante lo sfruttamento sessuale di minori anche di 13 anni: per questo la polizia postale ha smantellato una rete di pedofili denunciando 13 persone per divulgazione, ...