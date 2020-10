La NASA annuncia una “scoperta emozionante” sulla Luna: grande attesa in tutto il mondo per la conferenza stampa (Di venerdì 23 ottobre 2020) Anche se prevista per il 2024, è già tanta l’attesa per la missione Artemis della NASA che riporterà l’uomo sulla Luna, insieme alla prima donna. E in queste ore, il fermento è ancora maggiore tra gli appassionati di astronomia, in quanto la NASA ha annunciato una grande scoperta sulla Luna, che comunicherà in una conferenza stampa lunedì 26 ottobre alle 17 italiane. L’agenzia spaziale americana definisce la scoperta, che si inserisce nel contesto della missione Artemis, come “emozionante”. Al momento non filtra nessuna informazione su quanto potrebbe essere annunciato. A quella che si ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 23 ottobre 2020) Anche se prevista per il 2024, è già tanta l’per la missione Artemis dellache riporterà l’uomo, insieme alla prima donna. E in queste ore, il fermento è ancora maggiore tra gli appassionati di astronomia, in quanto lahato unascoperta, che comunicherà in unalunedì 26 ottobre alle 17 italiane. L’agenzia spaziale americana definisce la scoperta, che si inserisce nel contesto della missione Artemis, come “emozionante”. Al momento non filtra nessuna informazione su quanto potrebbe essereto. A quella che si ...

twitcsblog : La NASA annuncia una grande scoperta sulla LUNA, segui la conferenza in streaming - DavideZancky : La NASA annuncia a sorpresa la cura per il Covid!! Asteroidil Extinction. Prossimamente in arrivo. Seguono aggiornamenti - Gianluc36934593 : RT @NextSolarStorm: #BreakingNews La #NASA annuncia una nuova scoperta sulla #Luna! La scoperta riguarda le missioni #Artemis ed è stata… - _SpaceJay___ : RT @NextSolarStorm: #BreakingNews La #NASA annuncia una nuova scoperta sulla #Luna! La scoperta riguarda le missioni #Artemis ed è stata… - mister_spaik : RT @NextSolarStorm: #BreakingNews La #NASA annuncia una nuova scoperta sulla #Luna! La scoperta riguarda le missioni #Artemis ed è stata… -

Ultime Notizie dalla rete : NASA annuncia La NASA annuncia una “scoperta emozionante” sulla Luna: grande attesa in tutto il mondo per la confere ... Meteo Web Cosa ha scoperto di clamoroso la NASA sulla Luna?

L'agenzia aerospaziale americana ha scoperto qualcosa di importante relativo al nostro satellite: l'annuncio è previsto per lunedì 26 ottobre.

La NASA ha scoperto qualcosa di emozionante sulla Luna. Lo rivelerà il 26 ottobre

La NASA sa qualcosa sulla Luna che l’uomo non sapeva ancora. Rivelerà la scoperta il 26 ottobre nel corso di una conferenza stampa. Il merito è stato di SOFIA, un telescopio che vola per 10 ore di not ...

L'agenzia aerospaziale americana ha scoperto qualcosa di importante relativo al nostro satellite: l'annuncio è previsto per lunedì 26 ottobre.La NASA sa qualcosa sulla Luna che l’uomo non sapeva ancora. Rivelerà la scoperta il 26 ottobre nel corso di una conferenza stampa. Il merito è stato di SOFIA, un telescopio che vola per 10 ore di not ...