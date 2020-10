La ministra Bonetti con Azzolina | ' Conseguenze devastanti se richiude la scuola'

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Le regioni che hanno sostituito, per le scuole e le università, la didattica in presenza con quella a distanza, DAD, 'hanno preso decisioni gravi, sbagliate e miopi. Ne sono convinta'. Lo ha detto la ...

"I ragazzi avranno dei ‘buchi’ che faranno fatica a recuperare", così la ministra per la Famiglia e le Pari Opportunità ...La ministra per la Famiglia Elena Bonetti si dice fiduciosa pronta a raccogliere i frutti della riforma del Family act, velocizzati dall’accordo raggiunto tra le parti politiche in sede di delibera ...