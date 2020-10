La gestione del Covid non funziona. Se ne accorge anche Renzi (Di venerdì 23 ottobre 2020) «C'è qualcosa che non va nella gestione dell'emergenza. Penso che i problemi della seconda ondata derivino essenzialmente da quattro t: mancano tamponi rapidi, manca tracciabilità seria, mancano trasporti pubblici, dobbiamo avere più terapie intensive». Lo scrive Matteo Renzi nella sua Enews. «Questo è il problema che incide (anche) sulla scuola: se avessimo avuto test rapidi senza mettere in quarantena le classi che attendono i risultati delle Asl, o avessimo coinvolto i bus privati o le forze armate per portare i ragazzi a scuola e decongestionare gli assembramenti sui mezzi, oggi saremmo in ben altra situazione», aggiunge il leader di Italia viva. «Chiederemo conto nelle sedi opportune di queste lacune, ora lavoriamo all'emergenza». Leggi su iltempo (Di venerdì 23 ottobre 2020) «C'è qualcosa che non va nelladell'emergenza. Penso che i problemi della seconda ondata derivino essenzialmente da quattro t: mancano tamponi rapidi, manca tracciabilità seria, mancano trasporti pubblici, dobbiamo avere più terapie intensive». Lo scrive Matteonella sua Enews. «Questo è il problema che incide () sulla scuola: se avessimo avuto test rapidi senza mettere in quarantena le classi che attendono i risultati delle Asl, o avessimo coinvolto i bus privati o le forze armate per portare i ragazzi a scuola e decongestionare gli assembramenti sui mezzi, oggi saremmo in ben altra situazione», aggiunge il leader di Italia viva. «Chiederemo conto nelle sedi opportune di queste lacune, ora lavoriamo all'emergenza».

_Carabinieri_ : Eseguite dai #Carabinieri del #NOE di Milano misure cautelari nei confronti di 16 persone ritenute responsabili di… - Mov5Stelle : “Le persone che entreranno in questa squadra dovranno avere tre caratteristiche: onestà, trasparenza e competenza.”… - Palazzo_Chigi : Pubblicata sul sito di @Infratel_Italia la gara per la fornitura di connettività a #bandaultralarga, compresa la fo… - romi_andrio : RT @farmaciaserrage: Una delle grandi accelerazioni pratiche del #covid19 nella gestione della salute - tempoweb : La gestione del Covid non funziona. Se ne accorge anche Renzi #matteorenzi #coronavirus #covid… -

Ultime Notizie dalla rete : gestione del Gestione del diabete, quando lo smartphone è al centro della terapia AboutPharma Scuola e distanziamento sociale: l’AI al servizio della sicurezza

Distanziamento sociale: sistemi di rilevamento termico e controllo dei flussi di Dahua Technology in due Istituti dell’hinterland milanese ...

Covid: Riccardi/Rosolen, agevolare ingresso nuovi operatori sanitari

Per Riccardi, gara esempio di come si possa convivere con virus Rivolto, 18 ott - "Una tappa che entrerà negli annali non solo perchè disputata in una situazione di emergenza sa ...

Distanziamento sociale: sistemi di rilevamento termico e controllo dei flussi di Dahua Technology in due Istituti dell’hinterland milanese ...Per Riccardi, gara esempio di come si possa convivere con virus Rivolto, 18 ott - "Una tappa che entrerà negli annali non solo perchè disputata in una situazione di emergenza sa ...