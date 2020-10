La figliastra di Fabregas festeggia 21 anni | quanti complimenti | è identica alla mamma

Leggi su golssip

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Daniela Semaan e Ceschanno una famiglia bellissima ergata. Nel 2018 i due si sono sposati. In comune hanno tre figli (Lía, Leonardo e Capri) ai quali si vanno ad aggiungere i primi due figli avuti da Daniela con il precedente matrimonio (Elie Taktouk), Maria e Joseph. Maria ha da pocoto 21. LaDaniela e il patrignol'hanno celebrata anche sui social:embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CGkfjHbDAh2/"embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CGjwNTUjQTo/"Il calciatore ha ricordato come siano cresciuti insieme e come lui si senta per lei più di un patrigno: "Non riesco a credere che abbiamo iniziato questo viaggio quando avevi solo novee ora ne hai 21 !! Tua madre ...