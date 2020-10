La Famiglia Addams potrebbe essere la prima serie tv di Tim Burton, che vuole andare sul sicuro (Di venerdì 23 ottobre 2020) Tim Burton pensa alla sua prima serie tv e punta alla Famiglia Addams Tim Burton si butta nel mondo della serialità. La notizia è rimbalzata all’improvviso suscitando l’interesse degli addetti ai lavori di tutto il mondo, considerando la fama del regista e il progetto su cui starebbe lavorando. Infatti l’idea di Tim Burton è quella di riportare in tv La Famiglia Addams – The Addams Family. E per quanto possa lavorare di fantasia e innovazione, anche Tim Burton sembra voler giocare facile prendendo un titolo e un brand ben definito e adatto al suo stile visivamente coinvolgente. Secondo le indiscrezioni di deadline Tim Burton sarebbe ... Leggi su dituttounpop (Di venerdì 23 ottobre 2020) Timpensa alla suatv e punta allaTimsi butta nel mondo della serialità. La notizia è rimbalzata all’improvviso suscitando l’interesse degli addetti ai lavori di tutto il mondo, considerando la fama del regista e il progetto su cui starebbe lavorando. Infatti l’idea di Timè quella di riportare in tv La– TheFamily. E per quanto possa lavorare di fantasia e innovazione, anche Timsembra voler giocare facile prendendo un titolo e un brand ben definito e adatto al suo stile visivamente coinvolgente. Secondo le indiscrezioni di deadline Timsarebbe ...

