'La Fagianata' di Riccardo Magrini: "I corridori non hanno fatto bella figura. Domani tappa e maglia per Geoghegan Hart"

LA PROTESTA DEI corridori Mi sono arrabbiato, perché quando ho saputo la notizia pensavo che le condizioni fossero proibitive. Invece c'erano 13°. E' vero che pioveva, ma in queste condizioni puoi correre tranquillamente. Non hanno fatto una figura bellissima i corridori oggi. Non si sa da chi sia partita l'iniziativa. Pare da Adam Hansen, ma non c'è niente di sicuro. Si dice che i corridori abbiano mandato una lettera ieri sera agli organizzatori, chiedendo di accorciare la tappa, ma Vegni ha spiegato che non è vero e questa mattina è caduto dal pero. Tante squadre, tra cui Lotto e Bardiani, hanno preso le distanze da questo gesto dei corridori. Al Tour de France non sarebbe mai ...

