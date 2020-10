La donna non voleva che si rispettassero le norme anti Covid (Di venerdì 23 ottobre 2020) Una donna a Bari ha aggredito una coppia di anziani perché indossava la mascherina: non voleva che venissero rispettate le norme anti Covid-19. “Toglietevi la mascherina”, furia di una negazionista: aggrediti due anziani su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 23 ottobre 2020) Unaa Bari ha aggredito una coppia di anziani perché indossava la mascherina: nonche venissero rispettate le-19. “Toglietevi la mascherina”, furia di una negazionista: aggrediti due anziani su Notizie.it.

matteosalvinimi : CIAO JOLE ?? Oggi a Cosenza camera ardente per Jole Santelli e funerali in forma privata. Il nostro cuore e le nost… - Giorgiolaporta : Non c’è #satira possibile su una donna di 52 anni morta di cancro. Segnalate anche voi questo tweet su… - senborgonzoni : La pochezza e miseria di alcuni, non si ferma neanche davanti alla morte... Jole era una grande donna e un grande… - AnitaRus3 : RT @Babi0990: #ÖzgeGürel Una bella donna non è colei di cui si lodano le gambe o le braccia, ma quella il cui aspetto complessivo è di tale… - Giovann63255627 : RT @Aleb34358667: Principessa avrai la favola che ogni donna merita...#ÖzgeGürel Noi meritavamo un altro finale,ma non molliamo e questo so… -

Ultime Notizie dalla rete : donna non Una donna al Quirinale la Repubblica “Toglietevi la mascherina”, furia di una negazionista: aggrediti due anziani

Una donna a Bari ha aggredito una coppia di anziani perché indossava la mascherina: non voleva che venissero rispettate le norme anti Covid-19. Momenti di follia nel quartiere Picone di Bari. Una ...

Adele, la svolta di stile: segue la moda del total denim ed è più trendy che mai

Adele non è solo dimagrita in modo drastico, ha anche rivoluzionato il suo stile, dicendo addio ai lunghi abiti da sera e ai look un tantino troppo ...

Una donna a Bari ha aggredito una coppia di anziani perché indossava la mascherina: non voleva che venissero rispettate le norme anti Covid-19. Momenti di follia nel quartiere Picone di Bari. Una ...Adele non è solo dimagrita in modo drastico, ha anche rivoluzionato il suo stile, dicendo addio ai lunghi abiti da sera e ai look un tantino troppo ...