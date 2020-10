La digitalizzazione al servizio della cultura, parte da Giffoni la nuova sfida (Di venerdì 23 ottobre 2020) Tempo di lettura: 8 minutiGiffoni Valle Piana (Sa) – Da Giffoni la nuova sfida, quella di declinare la digitalizzazione al servizio della cultura facendo da ponte tra i giovani, le istituzioni e i principali player mondiali del settore. In più l’idea di realizzare la prima cineteca digitale dedicata alla cinematografia per ragazzi, grazie al supporto tecnologico di Giffoni Innovation Hub. A lanciarla è stato Claudio Gubitosi, direttore di Giffoni Opportunity, durante il panel “cultura & Innovazione” organizzato da Giffoni Innovation Hub nell’ambito di Next Generation 2020, rassegna iniziata ad agosto in occasione ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 23 ottobre 2020) Tempo di lettura: 8 minutiValle Piana (Sa) – Dala, quella di declinare laalfacendo da ponte tra i giovani, le istituzioni e i principali player mondiali del settore. In più l’idea di realizzare la prima cineteca digitale dedicata alla cinematografia per ragazzi, grazie al supporto tecnologico diInnovation Hub. A lanciarla è stato Claudio Gubitosi, direttore diOpportunity, durante il panel “& Innovazione” organizzato daInnovation Hub nell’ambito di Next Generation 2020, rassegna iniziata ad agosto in occasione ...

