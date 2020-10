La decisione assurda sui dilettanti: sospesi solo i campionati provinciali (Di venerdì 23 ottobre 2020) Gli attesi chiarimenti della FIGC hanno confermato le prime sensazioni del mondo dilettantistico dopo il Dpcm del 18 ottobre: ci sarà l’incomprensibile distinzione tra campionati regionali e provinciali Una decisione imbarazzante, priva di alcun senso logico. Hanno sbigottito ancor di più i tanto attesi chiarimenti del FIGC sul Dpcm entrato in vigore il 18 ottobre che restringe decisamente il campo per l’attività dilettantistica e giovanile, bloccando però esclusivamente i campionati organizzati dalle delegazioni provinciali. Il mondo del calcio dilettantistico è letteralmente in subbuglio. La lettura del Dpcm aveva lasciato non poche perplessità, in qualche modo mitigate dalla convinzione che la ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 ottobre 2020) Gli attesi chiarimenti della FIGC hanno confermato le prime sensazioni del mondostico dopo il Dpcm del 18 ottobre: ci sarà l’incomprensibile distinzione traregionali eUnaimbarazzante, priva di alcun senso logico. Hanno sbigottito ancor di più i tanto attesi chiarimenti del FIGC sul Dpcm entrato in vigore il 18 ottobre che restringe decisamente il campo per l’attivitàstica e giovanile, bloccando però esclusivamente iorganizzati dalle delegazioni. Il mondo del calciostico è letteralmente in subbuglio. La lettura del Dpcm aveva lasciato non poche perplessità, in qualche modo mitigate dalla convinzione che la ...

Gli attesi chiarimenti della FIGC hanno confermato le prime sensazioni del mondo dilettantistico dopo il Dpcm del 18 ottobre: ci sarà l’incomprensibile distinzione tra campionati regionali e ...

