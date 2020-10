La Cina degli spiriti. Superstizione e cibernetica tra gli ’80 e ’90 (Di venerdì 23 ottobre 2020) Lo hui delle montagne sembra un cane con faccia da uomo. È un ottimo saltatore e si muove con la rapidità di una freccia: proprio per questo si ritiene che la sua comparsa sia presagio di tifoni. Quando vede l’uomo, ride beffardo. Nel 2014 in un McDonald di una cittadina dello Shandong, alcuni membri della «chiesa di dio onnipotente» ammazzarono una donna, colpevole di non voler consegnare loro il suo numero di cellulare, nel tentativo di convincerla a entrare della … Continua L'articolo La Cina degli spiriti. Superstizione e cibernetica tra gli ’80 e ’90 proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 23 ottobre 2020) Lo hui delle montagne sembra un cane con faccia da uomo. È un ottimo saltatore e si muove con la rapidità di una freccia: proprio per questo si ritiene che la sua comparsa sia presagio di tifoni. Quando vede l’uomo, ride beffardo. Nel 2014 in un McDonald di una cittadina dello Shandong, alcuni membri della «chiesa di dio onnipotente» ammazzarono una donna, colpevole di non voler consegnare loro il suo numero di cellulare, nel tentativo di convincerla a entrare della … Continua L'articolo Latra gli ’80 e ’90 proviene da il manifesto.

OverlookHotel71 : @AntonioZanardo Che poi, abbiamo avuto mesi in cui si sapeva del virus in Cina già dai media, quindi gli alti livel… - Giuggio72684862 : RT @primaopoitorna: Ma veramente la lotta alla conquista del posto da presidente degli Stati Uniti si gioca sul 'tu hai un conto in Cina e… - CordioliMirco : RT @claudio_2022: Che strano: Nasce in un laboratorio cinese il virus che ha messo in ginocchio tutte le economie del mondo. Ora la Cina ha… - TheVolatility : @laperlaneranera @YouTube Nel 2015 hanno iniziato nella North Carolina tra scienziati USE e Cina ('batwoman' Prof.… - Frances47226166 : RT @primaopoitorna: Ma veramente la lotta alla conquista del posto da presidente degli Stati Uniti si gioca sul 'tu hai un conto in Cina e… -