La Campania supera i 2mila contagi. Il presidente De Luca annuncia il lockdown (Di venerdì 23 ottobre 2020) La Campania supera i 2mila contagi. Un numero alto che non era mai stato registrato dall’inizio della pandemia. Su oltre 15mila tamponi, 2280 sono risultati positivi. Di questi, 100 sono sintomatici mentre 2180 non presentano sintomi. Si registrano purtroppo anche 12 morti: alcuni dei decessi si sarebbero verificati tra il 20 e il 21 ottobre. … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 23 ottobre 2020) La. Un numero alto che non era mai stato registrato dall’inizio della pandemia. Su oltre 15mila tamponi, 2280 sono risultati positivi. Di questi, 100 sono sintomatici mentre 2180 non presentano sintomi. Si registrano purtroppo anche 12 morti: alcuni dei decessi si sarebbero verificati tra il 20 e il 21 ottobre. … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

539th : Campania 2280 vs 1261. I tamponi crescono solo del 10%. Puglia 590 vs 313. La proiezione nazionale supera di poco le 20mila diagnosi. - tuttonapoli : Coronavirus, la Campania supera i 2mila casi per la prima volta: l'annuncio di De Luca - VirginiAvve : La #Toscana supera la quota 1000 contagi in 24 ore. Guardando ad altre regioni quali Veneto, Campania e Marche, mi… - max70gub : RT @tg2rai: Scatta il coprifuoco in #Lombardia, da domani anche nel #Lazio e in #Campania. Dati allarmanti in Val d'Aosta. A #Pantelleria… - tg2rai : Scatta il coprifuoco in #Lombardia, da domani anche nel #Lazio e in #Campania. Dati allarmanti in Val d'Aosta. A… -

Ultime Notizie dalla rete : Campania supera Covid Campania, 2.280 nuovi casi

... in un solo giorno in Campania dall'inizio dell'emergenza ed è la prima volta che in Campania si supera il numero di 2mila nuovi casi in un giorno. Dei 2.280 nuovi casi, fa sapere l'Unità di ...

Coronavirus, nuova impennata dei casi: +19.143 contagi e 91 morti in 24 ore

I decessi da ieri sono 91, 2.352 i dimessi. I tamponi processati sono 182.032. Le Regioni più colpite sono: Lombardia (+4.916), Campania (+2.280) e Piemonte (+2.032). Superati i mille pazienti in ...

... in un solo giorno in Campania dall'inizio dell'emergenza ed è la prima volta che in Campania si supera il numero di 2mila nuovi casi in un giorno. Dei 2.280 nuovi casi, fa sapere l'Unità di ...I decessi da ieri sono 91, 2.352 i dimessi. I tamponi processati sono 182.032. Le Regioni più colpite sono: Lombardia (+4.916), Campania (+2.280) e Piemonte (+2.032). Superati i mille pazienti in ...