La bufala lockdown il 13 dicembre per corse Italo e Trenitalia non prenotabili (Di venerdì 23 ottobre 2020) Da giorni ormai si parla di un potenziale lockdown nazionale attraverso una notizia effettivamente reale, come la mancata possibilità di prenotare corse Italo e Trenitalia dal 13 dicembre all'interno dei rispettivi siti. Una bufala dietro tutto questo, però, c'è e si concentra sulla visione "complottista" della situazione. Non sono pochi, infatti, gli italiani che vedono dietro questa situazione la decisione di voler chiudere nuovamente il Paese, come avvenuto a marzo, a prescindere dall'andamento della curva dei contagi. Italia in lockdown il 13 dicembre con indizi da Trenitalia: è una bufala La questione è semplice. Al momento non si possono ...

FraPkt : La bufala l'avete detta voi, è da sempre che i nuovi orari dei treni in vigore dal 10/12 e dal 10/6 vengono caricat… - generacomplotti : RT @IlPrimatoN: E' una bufala oppure no che le prenotazioni dei treni sono bloccate perché è in arrivo il lockdown? - Krazy9Kat : RT @IlPrimatoN: E' una bufala oppure no che le prenotazioni dei treni sono bloccate perché è in arrivo il lockdown? - PonytaEle : RT @IlPrimatoN: E' una bufala oppure no che le prenotazioni dei treni sono bloccate perché è in arrivo il lockdown? - KwisatzHaderac0 : RT @IlPrimatoN: E' una bufala oppure no che le prenotazioni dei treni sono bloccate perché è in arrivo il lockdown? -