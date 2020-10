La Azzolina scrive a De Luca per chiedere riapertura delle scuole. Il governatore non risponde (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha scritto due lettere a Fontana e De Luca per chiedere di tenere le scuole aperte. Il Mattino racconta il contenuto della missiva indirizzata al governatore della Campania. Il ministro auspica che si «riesca a consentire sollecitamente la ripresa dello svolgimento in presenza della didattica». Il tono della Azzolina è molto conciliante. scrive: «Desidero ribadire la mia disponibilità alla più ampia collaborazione per la tutela della salute e della sicurezza di tutti i cittadini, garantendo il diritto all’istruzione». Chiede che si proceda insieme, con unità di intenti tra governo e regione. Da Palazzo Santa Lucia, però, non sono arrivate risposte e non ne ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il ministro dell’Istruzione, Lucia, ha scritto due lettere a Fontana e Deperdi tenere leaperte. Il Mattino racconta il contenuto della missiva indirizzata aldella Campania. Il ministro auspica che si «riesca a consentire sollecitamente la ripresa dello svolgimento in presenza della didattica». Il tono dellaè molto conciliante.: «Desidero ribadire la mia disponibilità alla più ampia collaborazione per la tutela della salute e della sicurezza di tutti i cittadini, garantendo il diritto all’istruzione». Chiede che si proceda insieme, con unità di intenti tra governo e regione. Da Palazzo Santa Lucia, però, non sono arrivate risposte e non ne ...

napolista : La #Azzolina scrive a #DeLuca per chiedere riapertura delle scuole. Il governatore non risponde Sul Mattino. Una le… - rudylegh : #Azzolina che scrive a De Luca e Fontana bacchettandoli sulle scuole superiori, invece di scrivere l’unica cosa ser… - MassimoSantoma2 : RT @Libero_official: La ministra #Azzolina scrive a #Fontana e #DeLuca: 'Scuole aperte'. La replica della #Lombardia: 'Situazione critica,… - SaCe86 : Didattica a distanza, è scontro Azzolina scrive a Fontana - ricrrooll : RT @cutolotto: Il governatore lombardo: 'Non ci sono risorse per potenziare i trasporti' ?@RegLombardia? ?@Lombard5stelle? ?@LegaSalvini? ?… -