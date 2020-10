Klopp su Van Dijk: «Lo riavremo quando sarà il momento» – VIDEO (Di venerdì 23 ottobre 2020) Jurgen Klopp ha parlato in conferenza stampa dell’infortunio di Virgil Van Dijk. Queste le dichiarazioni del tecnico Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, ha parlato in conferenza stampa dell’infortunio di Virgil Van Dijk. Le sue parole alla vigilia del match contro lo Sheffield United. «Posso capire che le persone siano interessate in ciò. quando vi sarà l’operazione vedremo, non credo che abbia senso ogni giorno dare una data. Non vogliamo sapere quanto a lungo starà fuori. Ci vorrà tempo prima che la situazione sia chiara, ogni persona è differente e non possiamo mettere dei limiti. Ognuno affronta la situazione in modo diverso» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 ottobre 2020) Jurgenha parlato in conferenza stampa dell’infortunio di Virgil Van. Queste le dichiarazioni del tecnico Jurgen, tecnico del Liverpool, ha parlato in conferenza stampa dell’infortunio di Virgil Van. Le sue parole alla vigilia del match contro lo Sheffield United. «Posso capire che le persone siano interessate in ciò.vi sarà l’operazione vedremo, non credo che abbia senso ogni giorno dare una data. Non vogliamo sapere quanto a lungo starà fuori. Ci vorrà tempo prima che la situazione sia chiara, ogni persona è differente e non possiamo mettere dei limiti. Ognuno affronta la situazione in modo diverso» Leggi su Calcionews24.com

BombeDiVlad : ?? #Liverpool, #Klopp: '#vanDijk? Quando vi sarà l’operazione vedremo, non credo che abbia senso ogni giorno dare un… - PremierShowIT : ?? Per il match contro lo Sheffield United Klopp dovrà rinunciare a Van Dijk, Tsimikas e Chamberlain. Rimangono da v… - sportli26181512 : Liverpool, caccia al sostituto di Van Dijk: piacciono Kabak e White: Klopp e i dirigenti hanno deciso di tornare su… - Togar81769179 : Dopo l'infortunio di Virgil van Dijk che resterà fuori per gran parte della stagione, si è fatto male anche Joe Gom… - Dulafive : Klopp senza Van Dijk deve stare attento a Gasperini, secondo me. Covid permettendo. -