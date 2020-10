Kia Sorento | Multi-Collision Braking Assist stellato dall' Euro NCAP

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Kia compie un ulteriore passo in avanti nel fattore sicurezza . Lo fa introducendo inil sistema di frenata, sviluppato proprioa Casa di Seul per tutelare ...

Ultime Notizie dalla rete : Kia Sorento

Kia compie un ulteriore passo in avanti nel fattore sicurezza. Lo fa introducendo in Sorento il sistema di frenata Multi-Collision Braking Assist, sviluppato proprio dalla Casa di Seul per tutelare ...Il sistema serve a prevenire, diminuire o azzerare la gravità di una collisione secondaria, che può verificarsi dopo un impatto iniziale. Verrà proposto, di serie, sul SUV coreano, anche nella version ...