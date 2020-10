Juventus, UFFICIALE: finito l’isolamento fiduciario, il comunicato del club (Di venerdì 23 ottobre 2020) Juventus – Dopo la positività di Cristiano Ronaldo in Nazionale, nella Juventus si è verificato un altro caso: Weston McKennie. L’americano era rimasto a Torino ad allenarsi e di fatto 10 giorni fa risultò positivo al Covid. La Juventus dunque era in isolamento fiduciario da quel giorno. La positività di McKennie portò all’isolamento di tutto il gruppo squadra: ovvero 61 persone tra staff e giocatori. Oggi è finito tutto. Juventus, il comunicato UFFICIALE del club Infatti la Juventus, attraverso i propri canali social ha reso noto il comunicato UFFICIALE apparso sul sito bianconero. La Juve, dunque, con una negatività ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 23 ottobre 2020)– Dopo la positività di Cristiano Ronaldo in Nazionale, nellasi è verificato un altro caso: Weston McKennie. L’americano era rimasto a Torino ad allenarsi e di fatto 10 giorni fa risultò positivo al Covid. Ladunque era in isolamentoda quel giorno. La positività di McKennie portò all’isolamento di tutto il gruppo squadra: ovvero 61 persone tra staff e giocatori. Oggi ètutto., ildelInfatti la, attraverso i propri canali social ha reso noto ilapparso sul sito bianconero. La Juve, dunque, con una negatività ...

