Juventus, tutti negativi dopo l'ultimo giro di tamponi: termina l'isolamento fiduciario (Di venerdì 23 ottobre 2020) Ottime notizie in casa Juventus: l'ultimo giro di tamponi a cui si è sottoposto il gruppo squadra ha fato esito negativo La Juventus ha terminato l'isolamento fiduciario. Come riporta Sky Sport l'ultimo giro di tamponi a cui si è sottoposto l'intero gruppo squadra ha dato esito negativo e quindi è terminato l'isolamento alla Continassa. Il comunicato del club bianconero: «Juventus Football Club comunica che, in applicazione delle normative e dei protocolli in vigore, si è concluso oggi pomeriggio il periodo di isolamento fiduciario precedentemente comunicato che ha coinvolto 61 persone».

Ultime Notizie dalla rete : Juventus tutti Juventus, tutti negativi dopo l’ultimo giro di tamponi: termina l’isolamento fiduciario Calcio News 24 Comunicato Juve: Finito l'isolamento fiduciario che ha coinvolto 61 persone

La Juventus tramite il suo sito internet ufficiale ha comunicato che è terminato l'isolamento fiduciario del gruppo squadra: "Juventus Football Club comunica che, in applicazione delle normative e dei ...

