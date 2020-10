Juventus | tampone negativo per McKennie

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Arrivano buone notizie in casa Juve, il club bianconero attraverso una nota ha comunicato che: “Westonha effettuato, come da protocollo, il controllo con test diagnostico () per il coronavirus-Covid 19. L’esame ha dato esito. Il giocatore è pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento domiciliare.” Covid 19 – Guarito @Whttps://t.co/5T5dhLgWXC —FC (@fc) October 23, 2020 Foto: twitter Juve L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

DiMarzio : #Juventus, McKennie guarito: tampone negativo. Il comunicato del club - AleGobbo87 : RT @NonSoloJuve: ?? ?? ?? ??”Weston #McKennie ha effettuato, come da protocollo, il controllo con test diagnostico (tampone) per il coronavi… - AdrianusMvukiye : RT @SkySport: McKennie, il centrocampista della Juve è guarito dal coronavirus: tampone negativo - SkySport : McKennie, il centrocampista della Juve è guarito dal coronavirus: tampone negativo - AmericanSeed76 : RT @DiMarzio: #Juventus, McKennie guarito: tampone negativo. Il comunicato del club -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus tampone

Per il centrocampista, dopo l'ultimo tampone negativo, guarigione e fine dell'isolamento domiciliare. Ora, all'appello dei recuperati dal Covid, manca il solo Cristiano Ronaldo.Si attendevano novità, in casa Juventus, sull'esito del tampone per Cristiano Ronaldo e per Weston McKennie: arriva adesso l'ufficialità attesa dai bianconeri proprio in merito all'ex Schalke 04. Il ...