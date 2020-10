Juventus | senti Bucchioni | “Ci vuole pazienza con i giovani | ma con Coman…”

Leggi su tuttojuve24

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Nella prima stagione di Massimiliano Allegri sulla panchina della, a disposizione dell'allenatore vi era anche in certo Kingsley Coman. Il francese prelevato a parametro zero dal Paris Saint-Germain ha avuto poche chance di scendere in campo con la maglia bianconera, ma aveva saputo dimostrare di saperci fare con il pallone tra i piedi. Nonostante le buone intenzioni e le buone prestazioni offerte, la Vecchia Signora aveva deciso di non puntare su di lui, cedendolo al Bayern Monaco nel 2015 per una cifra che si aggirava attorno ai 40 milioni di euro totali, tra prestito e riscatto. Ha lasciato così ladopo 22 presenze ufficiali condite da una sontuosa rete realizzata in Coppa Italia contro l'Hellas Verona.