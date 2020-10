Juventus, NEWS e ultimissime 23 ottobre: Ronaldo, la verità sul prossimo tampone. Ancora fermo Alex Sandro (Di venerdì 23 ottobre 2020) Juventus NEWS- Tutte le notizie sui bianconeri aggiornate in tempo reale giorno dopo giorno. Indiscrezioni, NEWS e approfondimenti in vista del triplo impegno stagionale con campionato, Coppa Italia e Champions… Questo articolo Juventus, NEWS e ultimissime 23 ottobre: Ronaldo, la verità sul prossimo tampone. Ancora fermo Alex Sandro è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieANEWS.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 23 ottobre 2020)- Tutte le notizie sui bianconeri aggiornate in tempo reale giorno dopo giorno. Indiscrezioni,e approfondimenti in vista del triplo impegno stagionale con campionato, Coppa Italia e Champions… Questo articolo23, la verità sulè comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieA.com Tutte le Notizie della Serie A.

JuventusFCWomen : Isolamento fiduciario per le Juventus Women. - juventusfc : Allenamento post rientro oggi per i ????dopo #DynamoJuve ? ?? aggiornamento su Giorgio @chiellini… - juventusfc : 5??????contro il Verona. Scegliete il vostro! - Chicca141002 : RT @juventusfc: ??Statistiche 1???? Debutti ?? @AlvaroMorata I facts di ieri sera, partendo dalla #PhotoOfTheGame... ?? - Chicca141002 : RT @JuventusFCYouth: #Under23 oggi, alle 20:45, in campo contro la Pro Vercelli ?? I convocati per la sfida ?? -