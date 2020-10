Juventus | le possibili scelte di Pirlo anti Verona | Dybala verso una maglia da titolare

(Di venerdì 23 ottobre 2020) L'ora di Paulopotrebbe essere davvero scoccata. Dopo aver collezionato, in quel di Kiev, la prima presenza stagionale, l'argentino ha buone se non ottime chances di essere schierato...

Torino, 23 ottobre 2020 - L'ora di Paulo Dybala potrebbe essere davvero scoccata. Dopo aver collezionato, in quel di Kiev, la prima presenza stagionale, l'argentino ha buone se non ottime chances di ...Mi piace sfidare i migliori e cercare di parare il più possibile". Thibaut Courtois ... (Tutto Juve) Ne parlano anche altri media Come riporta la Gazzetta, oggi tutta la Juventus sarà sottoposta a ...