Juventus, Kulusevski mago bianconero: tifosi stregati dallo svedese (Di venerdì 23 ottobre 2020) Uno dei colpi più attesi dal calciomercato della Juventus, era già stato acquistato a gennaio. Si tratta proprio di Dejan Kulusevski. L'esterno svedese che al primo anno di Serie A ha meravigliato tutti e fatto sognare i tifosi del Parma. In prestito dall'Atalanta alla squadra parmigiana, Kulu ha siglato 10 gol e 9 assist, rendendosi uno dei principali artefici della salvezza del Parma. Arrivato a Torino con una grossa responsabilità sulle spalle. Su di lui ci sono grosse aspettative, soprattutto da parte dei tifosi bianconeri. L'esordio con la Sampdoria è stato perfetto. Primo gol siglato allo Stadium e gettata via l'ansia di inseguire il primo gol in bianconero, l'esterno svedese sta confermando man mano la ...

