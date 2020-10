Juventus | Demiral punto fermo | rifiutati 35 milioni dal Leicester

Leggi su dailynews24

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Merihal centro del progetto tecnico della. Il difensore è sbarcato a Torino nel luglio 2019 e in breve tempo ha saputo conquistarsi la fiducia prima di Sarri e poi di Andrea Pirlo. La società bianconera ha iniziato il processo di svecchiamento e sa che non potrà contare in eterno su Bonucci e … L'articolo