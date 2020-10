Juventus | concluso il periodo di isolamento per il gruppo squadra

(Di venerdì 23 ottobre 2020) La, quest’oggi, ha finalmenteil propriodi, scattato in seguito alla positività al Covid-19 del centrocampista Weston McKennie. A darne l’annuncio è stato lo stesso club bianconero attraverso i propri profili social: “In applicazione delle normative e dei protocolli in vigore, si èoggi pomeriggio ildifiduciario precedentemente comunicato che ha coinvolto 61 persone”.

Ultime Notizie dalla rete : Juventus concluso

Corriere della Sera

ROMA - "Juventus Football Club comunica che, in applicazione delle normative e dei protocolli in vigore, si è concluso oggi pomeriggio il periodo di isolamento fiduciario precedentemente comunicato ...E' finito oggi il periodo di isolamento del 'gruppo squadra' Juventus, dopo il caso di positività al Covid del centrocampista Mc Kennie. Lo comunica il club bianconero: "In applicazione delle normativ ...