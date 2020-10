Juventus, Adidas rispolvera il rosa: le altre maglie “uniche” della Signora (Di venerdì 23 ottobre 2020) La Juventus è una delle Regine del calcio italiano sin dall’anno della sua fondazione, il 1897. La prima casacca con la quale i bianconeri si affacciarono sul mondo del pallone non fu affatto bianconera, come in molti potrebbero pensare, bensì rosa. Un colore particolare, rispolverato più volte nel corso della storia della Signora come seconda maglia e che l’Adidas ha deciso di riproporre per la sfida al Verona in una veste del tutto unica. Il modello richiama la seconda divisa della stagione 2015-2016, pur ridefinito in veste “disegnata” dal suo creatore, l’artista musicale Pharrell Williams. Una mossa stilistica, di puro marketing, ma che strizza l’occhio alla storia ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 23 ottobre 2020) Laè una delle Regine del calcio italiano sin dall’annosua fondazione, il 1897. La prima casacca con la quale i bianconeri si affacciarono sul mondo del pallone non fu affatto bianconera, come in molti potrebbero pensare, bensì. Un colore particolare,to più volte nel corsostoriacome seconda maglia e che l’ha deciso di riproporre per la sfida al Verona in una veste del tutto unica. Il modello richiama la seconda divisastagione 2015-2016, pur ridefinito in veste “disegnata” dal suo creatore, l’artista musicale Pharrell Williams. Una mossa stilistica, di puro marketing, ma che strizza l’occhio alla storia ...

Il concetto di ciascuna delle T-shirt ruota attorno al passato di ogni club con le sue eredità e specificità. La nuova collezione di maglie si ispira ...

Il concetto di ciascuna delle maglie co-create - realizzate insieme a Pharrell Williams – ruota attorno al passato di ogni club, con le sue eredità e specificità, elementi alla base del processo di pr ...

Il concetto di ciascuna delle T-shirt ruota attorno al passato di ogni club con le sue eredità e specificità. La nuova collezione di maglie si ispira ...Il concetto di ciascuna delle maglie co-create - realizzate insieme a Pharrell Williams – ruota attorno al passato di ogni club, con le sue eredità e specificità, elementi alla base del processo di pr ...