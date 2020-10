Juve, il tempo passa e si complica il rinnovo di Paulo Dybala: i dettagli (Di venerdì 23 ottobre 2020) Paulo Dybala non ha trovato l'accordo con la Juventus per il rinnovo: si complica la trattativa tra le parti Leggi su 90min (Di venerdì 23 ottobre 2020)non ha trovato l'accordo con lantus per il: sila trattativa tra le parti

juventusfc : 46' | ?? | ???? ??' ???????????? ?????????????????? Nemmeno un minuto di secondo tempo e Juve avanti! Tap-in vincente di… - bladistic : @DiegoA20_17_38 @EmanueleGarau Invece DeLuca se ne è fregato di voi? Aveva 5 mesi di tempo per fare 4 cose in croc… - RivistaLaFionda : ? Quarta di campionato: ricca di gol e di slanci di calcio offensivo, ci parla dell'affermazione di Milan (ritornat… - heyserkanbolat : Questo ha avuto quasi 7 mesi di tempo per prendere provvedimenti ma ha preferito rompere le scatole ad Agnelli e al… - marcouematsu : @duppli @SepDam @GSinger88 @EmeraldSword90 @tackleduro Palazzi scrisse, tra l'altro, che la Juve era quella nella c… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve tempo Ultimissime Juve 22 ottobre: bianconeri in campo, CR7 spera nel Barcellona Juventus News 24 Martinez Quarta: “Sono pronto a scrivere la mia storia qui. Trattativa? Ultimo weekend è stato folle”

SULLE PAROLE DI PEZZELLA E LA RIVALITA’ CON LA JUVE. “Sì, me ne ha parlato ... SULLA TRATTATIVA. “Avevamo poco tempo quando mi hanno detto che c’era la possibilità di venire qui. Sono successo tante ...

Martinez Quarta: “Sono pronto scrivere la mia storia qui. Trattativa? Ultimo weekend è stato folle”

SULLE PAROLE DI PEZZELLA E LA RIVALITA’ CON LA JUVE. “Sì, me ne ha parlato ... SULLA TRATTATIVA. “Avevamo poco tempo quando mi hanno detto che c’era la possibilità di venire qui. Sono successo tante ...

SULLE PAROLE DI PEZZELLA E LA RIVALITA’ CON LA JUVE. “Sì, me ne ha parlato ... SULLA TRATTATIVA. “Avevamo poco tempo quando mi hanno detto che c’era la possibilità di venire qui. Sono successo tante ...SULLE PAROLE DI PEZZELLA E LA RIVALITA’ CON LA JUVE. “Sì, me ne ha parlato ... SULLA TRATTATIVA. “Avevamo poco tempo quando mi hanno detto che c’era la possibilità di venire qui. Sono successo tante ...