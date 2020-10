Justice League: confermato titolo ufficiale dello Snyder Cut e ci sarà anche Joker (Di venerdì 23 ottobre 2020) Zack Snyder’s Justice League è il titolo ufficiale con cui l’anno prossimo debutterà su HBO Max il taglio alternativo del regista Zack Snyder del film Justice League, sino ad ora noto come “Snyder Cut”, titolo coniato dai fan durante la campagna sui social media per promuovere la versione originale del film di Snyder. Justice League: il trailer remake in 16-Bit dello Snyder Cut Il sito The Hollywood Reporter riferisce che Jared Leto sarà in “Zack Snyder’s Justice League” nel ruolo di Joker, con ... Leggi su cineblog (Di venerdì 23 ottobre 2020) Zack’sè ilcon cui l’anno prossimo debutterà su HBO Max il taglio alternativo del regista Zackdel film, sino ad ora noto come “Cut”,coniato dai fan durante la campagna sui social media per promuovere la versione originale del film di: il trailer remake in 16-BitCut Il sito The Hollywood Reporter riferisce che Jared Leto sarà in “Zack’s” nel ruolo di, con ...

