Juric | “Con la Juve gara di grande fascino Miglior difesa? Stiamo lavorando bene”

Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di domenica alle 20.45 con la Juventus. Il tecnico del Verona ha analizzato i temi della sfida ai bianconeri. Queste le sue parole: "La squadra sta bene, arriviamo motivati, recuperiamo Barak che è guarito dal Covid e domani valuteremo le sue condizioni. Le partite con la Juve sono sempre speciali e dal grande fascino. Andremo a fare la nostra partita, siamo in costruzione e serve tempo per affiatarci. La Juve? Ha cambiato diverse cose, è ripartita da Pirlo, ma resta tra le candidate a vincere lo scudetto. Miguel Veloso? Non ci sarà per un bel pò di tempo, almeno fino all'altra domenica".

