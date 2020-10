Judo, Grand Slam Budapest 2020: dominio russo al maschile nel day-1. Tra le donne vincono Krasniqi, Buchard e Klimkait (Di venerdì 23 ottobre 2020) Dopo otto mesi esatti è ripartito quest’oggi il World Tour di Judo e di conseguenza il percorso di qualificazione ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021. Purtroppo la prima giornata del Grand Slam Budapest 2020 non ha visto protagonista la squadra italiana, costretta a rinunciare in blocco alla partecipazione a questa kermesse magiara a causa della positività al Covid-19 di tre atleti e un tecnico registrata all’arrivo in Ungheria (dopo due tornate di tamponi tutti negativi in Italia prima della partenza). Il day-1 della manifestazione ha comunque fornito delle indicazioni molto interessanti dal punto di vista tecnico per capire lo stato di forma delle Nazionali presenti dopo uno stop così lungo. Al femminile (oggi in gara 48, 52 e 57 kg) sono arrivate le vittorie da parte ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 ottobre 2020) Dopo otto mesi esatti è ripartito quest’oggi il World Tour die di conseguenza il percorso di qualificazione ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021. Purtroppo la prima giornata delnon ha visto protagonista la squadra italiana, costretta a rinunciare in blocco alla partecipazione a questa kermesse magiara a causa della positività al Covid-19 di tre atleti e un tecnico registrata all’arrivo in Ungheria (dopo due tornate di tamponi tutti negativi in Italia prima della partenza). Il day-1 della manifestazione ha comunque fornito delle indicazioni molto interessanti dal punto di vista tecnico per capire lo stato di forma delle Nazionali presenti dopo uno stop così lungo. Al femminile (oggi in gara 48, 52 e 57 kg) sono arrivate le vittorie da parte ...

azzurridigloria : ??JUDO GRAND SLAM BUDAPEST 2020?? Italia esclusa dal Grand Slam di Budapest, dopo il terzo tampone tre a atleti e un… - sportface2016 : #Judo #COVID19 Grand Slam Budapest, positivi al tampone 3 atleti e un tecnico: la squadra azzurra rientra in Ital… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Judo #GrandSlam di #Budapest: 4 azzurri positivi, la squadra rientra in #Italia @fijlkam_official - zazoomblog : Judo Italia esclusa dal Grand Slam di Budapest. 3 azzurri positivi a Covid-19 all’arrivo in Ungheria - #Italia… - Patty_Scermino : RT @Gazzetta_it: #Judo #GrandSlam di #Budapest: 4 azzurri positivi, la squadra rientra in #Italia @fijlkam_official -