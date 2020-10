Judith Butler, se il potere non prevede che gli sopravviviamo (Di sabato 24 ottobre 2020) Vi è una confusione semantica tra ciò che è violento e ciò che non lo è, in particolare là dove il discorso pubblico è a uso e consumo del potere. Judith Butler nel suo La forza della nonviolenza (Nottetempo, pp. 299, euro 19, traduzione di Federico Zappino) si concentra su questo passaggio vincolante, di cui ha accennato anche in testi precedenti (pensiamo solo a Parole che provocano riguardo l’uso del linguaggio) fino ad allargare lo spettro delle considerazioni che se … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 24 ottobre 2020) Vi è una confusione semantica tra ciò che è violento e ciò che non lo è, in particolare là dove il discorso pubblico è a uso e consumo delnel suo La forza della nonviolenza (Nottetempo, pp. 299, euro 19, traduzione di Federico Zappino) si concentra su questo passaggio vincolante, di cui ha accennato anche in testi precedenti (pensiamo solo a Parole che provocano riguardo l’uso del linguaggio) fino ad allargare lo spettro delle considerazioni che se … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

IrisSportello : #consiglidilettura Judith Butler 'La forza della nonviolenza'. in questo libro Judith Butler definisce le dinamiche… - XeniaLuigi : RT @Giulia_B: Nessuna associazione può permettersi di parlare per il 'femminismo italiano', tantomeno di distribuire patentini di femminism… - luanamariposa : RT @Giulia_B: Nessuna associazione può permettersi di parlare per il 'femminismo italiano', tantomeno di distribuire patentini di femminism… - innerg0ddess : RT @Giulia_B: Nessuna associazione può permettersi di parlare per il 'femminismo italiano', tantomeno di distribuire patentini di femminism… - memedes1ma : RT @Giulia_B: Nessuna associazione può permettersi di parlare per il 'femminismo italiano', tantomeno di distribuire patentini di femminism… -

Ultime Notizie dalla rete : Judith Butler Judith Butler, se il potere non prevede che gli sopravviviamo Il Manifesto Al via il festival inQuiete, tra le ospiti Avallone e Nettel

Cosa è successo alle donne nel mondo con l'arrivo del Covid-19: lo racconta, da Sydney a New York, passando per l'Europa e il Sudamerica, la quarta edizione di inQuiete festival di scrittrici, che si ...

Al via festival inQuiete, tra ospiti Avallone e Nettel

Cosa è successo alle donne nel mondo con l'arrivo del Covid-19: lo racconta, da Sydney a New York, passando per l'Europa e il Sudamerica, la quarta edizione di inQuiete festival di scrittrici, che si ...

Cosa è successo alle donne nel mondo con l'arrivo del Covid-19: lo racconta, da Sydney a New York, passando per l'Europa e il Sudamerica, la quarta edizione di inQuiete festival di scrittrici, che si ...Cosa è successo alle donne nel mondo con l'arrivo del Covid-19: lo racconta, da Sydney a New York, passando per l'Europa e il Sudamerica, la quarta edizione di inQuiete festival di scrittrici, che si ...