Jovic rischia 6 mesi di carcere per aver violato le misure anti-Covid | i dettagli

(Di venerdì 23 ottobre 2020) L'attaccante del Real Madriddi reclusione peri protocolli igienico-sanitari che erano in vigore in Serbia neiscorsi.

CalcioRepublic : #RealMadrid, #Jovic nei guai: rischia sei mesi di carcere - dreamerMA87 : RT @Sport_Mediaset: #RealMadrid, #Jovic violò l'isolamento: ora rischia 6 mesi di prigione. #SportMediaset - Sport_Mediaset : #RealMadrid, #Jovic violò l'isolamento: ora rischia 6 mesi di prigione. #SportMediaset - CalcioWeb : #Jovic viola la quarantena: l'attaccante del @realmadrid rischia 6 mesi di carcere - - forzagranata1 : ?? #CALCIO Real Madrid, Jovic nei guai: rischia 6 mesi di carcere in Serbia. Ecco perché L'attaccante delle Merengu… -

Ultime Notizie dalla rete : Jovic rischia

Rai Sport

REAL MADRID JOVIC - Brutte notizie in casa Real Madrid. Secondo quanto riportano il giornale serbo Blic e l'agenzia Tanjug, l'attaccante dei blancos Luka ...Guai in vista per Luka Jovic. Secondo quanto riportato dalla stampa serba, da Tanjug in particolare, il giovane attaccante del Real Madrid rischia sei mesi di reclusione in Serbia a causa della ...