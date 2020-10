Italiano sospettato di 160 stupri arrestato in Francia: abusi sui figli delle compagne tra il 2000 e il 2014 (Di venerdì 23 ottobre 2020) È stato fermato nei pressi di Strasburgo un Italiano sospettato di 160 tra stupri e aggressioni sessuali . Il fermo, riferisce l'agenzia France Presse, è scattato a Rumersheim-Le-Haut, nei pressi del ... Leggi su leggo (Di venerdì 23 ottobre 2020) È stato fermato nei pressi di Strasburgo undi 160 trae aggressioni sessuali . Il fermo, riferisce l'agenzia France Presse, è scattato a Rumersheim-Le-Haut, nei pressi del ...

