Italiano arrestato in Francia | è sospettato di 160 violenze sessuali

Un cittadino Italiano è stato arrestato in Francia. L'uomo è sospettato di 160 violenze sessuali. STRASBURGO (Francia) – Un cittadino Italiano è stato arrestato in Francia. L'uomo, secondo quanto riportato da France Press, è sospettato di 160 violente sessuali. Abusi compiuti sia nel Paese transalpino che in Germania. Su di lui, infatti, pendeva un mandato di custodia cautelare europeo. Nelle prossime ore il fermato sarà interrogato per cercare di ricostruire meglio la dinamica di queste vicende. violenze che sarebbero iniziate nei primi anni 2000 e proseguite fino alla sua fuga in Alsazia dalla Germania.

