Italiani stufi dell’Ue | sono i più sfiduciati di tutti Ecco i dati emersi dall’Eurobarometro

Roma, 23 ott – Il mantra europeista imperversa in omnia media di casa nostra, ma non sembra pagare più di tanto. Anzi, stando all'ultimo Eurobarometro della Commissione Ue – è arduo quindi parlare di sondaggio viziato dal sovranismo – gli Italiani sono in assoluto i più sfiduciati nei confronti dell'Ue. Per l'esattezza durante i mesi dell'emergenza coronavirus c'è stato un crollo della fiducia verso le istituzioni comunitarie del 28%. Si tratta di un crollo di dieci punti percentuali rispetto all'ultima rivelazione dello scorso autunno. L'Eurobarometro ha rivelato che il 58% dei cittadini Italiani si dice "insoddisfatto" per le misure dell'Unione europeo contro la pandemia.

