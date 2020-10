Iss | Rt in Italia è 1 | 5 | la situazione è molto grave

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Francesca Galici L'Iss ha lanciato l'allarme epidemiologico in, dove i contagi corrono e il rischio; quello di arrivare in poco tempo alla soglia critica per gli ospedali Lana; vicina al tracollo e a dare l'allarme; l'Iss, che nell'ultimo bollettino mette in allarme per l'immediato futuro. I numeri parlano chiaro: oggi quasi 20mila contagi e le terapie intensive che ancora salgono e rischiano di mettere in ginocchio il sistema sanitario nazionale, dove il 15% del totale dei posti letto in terapia intensiva; occupato dai pazienti Covid. Gli esperti dell'Istituto ...