Iss, necessarie misure più restrittive. Indice Rt nazionale a 1,5: il dato in Campania (Di venerdì 23 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiL'epidemia è in rapido peggioramento, con rapidità di progressione maggiore in alcune Regioni italiane. La situazione descritta nel report settimanale delle Regioni a cura della Cabina di Regia evidenzia segnali di criticità dei servizi territoriali e del raggiungimento imminente di soglie critiche dei servizi assistenziali di diverse Regioni. Sono necessarie misure, con precedenza per le aree maggiormente colpite, che favoriscano una drastica riduzione delle interazioni fisiche tra le persone e che possano alleggerire la pressione sui servizi sanitari, comprese restrizioni nelle attività non essenziali e restrizioni della mobilità nonché l'attuazione delle altre misure già previste nel piano "Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della ...

