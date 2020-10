"Io sono in casa", "Non tutti hanno grandi appartamenti". Quarantena, figuraccia epocale per la Gruber: la Sala la stende così | Video (Di venerdì 23 ottobre 2020) Un botta e risposta a Otto e Mezzo tra Lilli Gruber e Simona Sala. La conduttrice di La7, ancora a casa dopo la positività di un collaboratore al coronavirus, pur di difendere il governo le prova tutte: "Mi sembrava che le regole sulla Quarantena fossero chiare, io sono in Quarantena e non esco di casa". "Sì ma non è semplice per tutti - le fa notare la direttrice di Radio Rai - molti hanno case piccole, con un solo bagno". La Gruber ormai non sa più cosa dire: "Sì certo", replica mentre la Sala prosegue imperterrita: "Bisognava aiutare le famiglie, questi gruppi, queste Ucla che dovevano aiutare i medici andando a casa non ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 ottobre 2020) Un botta e risposta a Otto e Mezzo tra Lillie Simona. La conduttrice di La7, ancora adopo la positività di un collaboratore al coronavirus, pur di difendere il governo le prova tutte: "Mi sembrava che le regole sullafossero chiare, ioine non esco di". "Sì ma non è semplice per- le fa notare la direttrice di Radio Rai - molticase piccole, con un solo bagno". Laormai non sa più cosa dire: "Sì certo", replica mentre laprosegue imperterrita: "Bisognava aiutare le famiglie, questi gruppi, queste Ucla che dovevano aiutare i medici andando anon ...

NicolaPorro : I parlamentari per una volta primi della classe, hanno seguito l'invito di @GiuseppeConteIT e sono rimasti a casa.… - AntoVitiello : Comincia al meglio il cammino del #Milan nei gironi di #EuropaLeague. Sono 21 risultati utili di seguito. #Krunic,… - pdnetwork : 'Mi dissero stia tranquilla domani suo figlio è a casa. Fu l'ultima volta che lo vidi'. 11 anni fa #StefanoCucchi… - VincenzoCiraulo : @GuidoCrosetto No anche a me provoca rabbia e schifo per come sono trattati nostri connazionali a poche centinaia d… - maryebasta__ : Mi sono alzata col mal di testa, fuori c'è una nebbia assurda e in casa manca il caffè Iniziamo bene eh -

Ultime Notizie dalla rete : sono casa La Casa di Carta 5: sono in corso le riprese Periodico Daily - Notizie Banda scatenata: razziate due attività

Nella zona a sud della città colpi a segno da ’Nuova Bici Paletti’ e all’azienda agricola San Martino. I proprietari: "Una calamità" ...

"Vivo da un’amica aspettando l’Asl"

Mi sono sentita male il 6 ottobre e l’8 mi sono sottoposta a tampone. L’esito positivo è arrivato il 9 ottobre per cui è iniziata tutta la procedura di isolamento. Il dottore mi ha consigliato di allo ...

Nella zona a sud della città colpi a segno da ’Nuova Bici Paletti’ e all’azienda agricola San Martino. I proprietari: "Una calamità" ...Mi sono sentita male il 6 ottobre e l’8 mi sono sottoposta a tampone. L’esito positivo è arrivato il 9 ottobre per cui è iniziata tutta la procedura di isolamento. Il dottore mi ha consigliato di allo ...