“Io lo so”. Gerry Scotti, salta fuori quello che il conduttore non ha voluto dire. “Sbarella…” (Di venerdì 23 ottobre 2020) Tra i conduttori più amati della televisione, Gerry Scotti non passa mai di moda. Dagli esordi negli anni ’80 con Smile, fino alle ultime puntate di ‘Chi vuol essere milionario?’, ha sempre saputo catalizzare l’interesse dei telespettatori. Merito della sua spontaneità, dei suoi modi affabili e di un sorriso che non lo abbandona mai. Un caso su tutti, quando raccontò della separazione con la moglie. Un momento particolarmente duro, una decisione arrivata dopo tanta sofferenza e che, per anni, è stato un peso sul suo cuore prima di ritrovare l’amore con un’altra donna. Gerry Scotti che adesso è felice e che, ai microfoni di Silvia Toffanin durante la registrazione del programma che andrà in onda domani, ha raccontato di aspettare con gioia la ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 23 ottobre 2020) Tra i conduttori più amati della televisione,non passa mai di moda. Dagli esordi negli anni ’80 con Smile, fino alle ultime puntate di ‘Chi vuol essere milionario?’, ha sempre saputo catalizzare l’interesse dei telespettatori. Merito della sua spontaneità, dei suoi modi affabili e di un sorriso che non lo abbandona mai. Un caso su tutti, quando raccontò della separazione con la moglie. Un momento particolarmente duro, una decisione arrivata dopo tanta sofferenza e che, per anni, è stato un peso sul suo cuore prima di ritrovare l’amore con un’altra donna.che adesso è felice e che, ai microfoni di Silvia Toffanin durante la registrazione del programma che andrà in onda domani, ha raccontato di aspettare con gioia la ...

giulia2417 : ecco se le mie amiche army pensano che siano razziste, ma io so che non è così, come cazzo faccio a spiegarglielo?… - GiuliaVannini1 : @foresta233 Io sò sveglia dalle 6.30????? - vore_yibo : I am just saying,,,, io so che poi *** **** resta praticamente solo come un cane alla fine quindi già per me non sa… - jumpolsneck : che poi io so di non volermi far passare la crush per *, quindi devo trovare un modo per parlarle in dm ciao - BLONDIEVNGEL : @itzanquellofigo @jorgelfregno secondo me io so chi è claudia -

Ultime Notizie dalla rete : “Io so” Carlo Carmine, Da Professionista A Imprenditore: il Bestseller su come creare un business a sette zeri Fortune Italia