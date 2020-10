Io in technicolor (Di venerdì 23 ottobre 2020) Nuove immagini riprese dal ALMA mostrano per la prima volta l'effetto diretto dell'attività vulcanica nell'atmosfera della luna di Giove Io. Leggi su aliveuniverse.today (Di venerdì 23 ottobre 2020) Nuove immagini riprese dal ALMA mostrano per la prima volta l'effetto diretto dell'attività vulcanica nell'atmosfera della luna di Giove Io.

Dulafive : Peccato per Morata, già vedi della schifezza in Technicolor ogni minuto, un bel gol con un bel gesto atletico. - CECERE59 : Stasera l'allegra combriccola lobbisti a 'che tempo fa' in prima visione in technicolor proietta il film in prima… - freaksnghoulss : @technicolor____ scorpio - CoyoteAstuto : Mariposa technicolor mi gerenta... ???????? - La_Zia_Baba : @CdGherardesca @Ballando_Rai Uh maamm... Con sta parrucca mi sembri Ringo Starr in technicolor..... ?? -