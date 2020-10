Inter, Young negativo: obiettivo Shakthar Donetsk (Di venerdì 23 ottobre 2020) Ashley Young torna a disposizione di Conte Dopo la positività al Coronavirus Ashley Young è guarito. Il calciatore inglese è risultato negativo al doppio tampone consecutivo e così potrà tornare ad aggregarsi ai compagni di squadra. “L’ex esterno del Manchester United è tornato ad allenarsi individualmente, ma non sarà a disposizione per la trasferta di domani pomeriggio a Genova. Il giocatore inglese potrebbe tornare convocabile per il prossimo match di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk, ma prima dovrà svolgere una visita di idoneità”. (fonte: Gazzetta dello Sport) L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di venerdì 23 ottobre 2020) Ashleytorna a disposizione di Conte Dopo la positività al Coronavirus Ashleyè guarito. Il calciatore inglese è risultatoal doppio tampone consecutivo e così potrà tornare ad aggregarsi ai compagni di squadra. “L’ex esterno del Manchester United è tornato ad allenarsi individualmente, ma non sarà a disposizione per la trasferta di domani pomeriggio a Genova. Il giocatore inglese potrebbe tornare convocabile per il prossimo match di Champions League contro lo Shakhtar, ma prima dovrà svolgere una visita di idoneità”. (fonte: Gazzetta dello Sport) L'articolo proviene damagazine.

DiMarzio : Buone notizie per #Conte, #Young è negativo #Inter - Gazzetta_it : #Inter, Young negativo e la squadra si allena regolarmente in vista del Genoa - Inter : ?? | MESSAGGIO 'La gentilezza è contagiosa ed è lo strumento più efficace per combattere il bullismo' ??? @youngy18… - AleDigio89 : RT @cmdotcom: #Inter, buone notizie per #Conte: #Young torna negativo e si allena ad Appiano, punta lo Shakhtar - passione_inter : Inter News - Il caso Hakimi, riecco Young, le ultime verso Genoa-Inter -