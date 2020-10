Inter, Young guarisce dal coronavirus: tampone negativo per l’esterno inglese (Di venerdì 23 ottobre 2020) Ashley Young è guarito dal coronavirus. L’esterno sinistro britannico dell’Inter è tornato negativo al tampone e dunque da oggi può tornare a disposizione di Antonio Conte. Non sarà però in campo contro il Genoa nel match di sabato, visto che non si è allenato per più di una settimana ad Appiano Gentile per via dell’isolamento, ma può già essere arruolato per la sfida di martedì prossimo in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. Leggi su sportface (Di venerdì 23 ottobre 2020) Ashleyè guarito dal. L’esterno sinistro britannico dell’è tornatoale dunque da oggi può tornare a disposizione di Antonio Conte. Non sarà però in campo contro il Genoa nel match di sabato, visto che non si è allenato per più di una settimana ad Appiano Gentile per via dell’isolamento, ma può già essere arruolato per la sfida di martedì prossimo in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk.

