Inter | Hakimi torna negativo al Coronavirus a due giorni dalla positività

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Arrivano buone notizie per l’e per l’allenatore Antonio Conte. A distanza di duepositività al, il calciatoreè risultato. La conferma è arrivata dal club nerazzurro con un comunicato pubblicato sul sito ufficiale. “FCnazionale Milano comunica che Achrafè risultatoal tampone effettuato ieri dopo la positività riscontrata dai controlli UEFA prima della partita contro il Borussia Mönchengladbach. Il giocatore, completamente asintomatico, è stato sottoposto oggi a un ulteriore tampone per valutare la sua effettiva situazione”. Roma, il difensore Mancini positivo al: ...