Inter, Conte: «Noi come il Liverpool, siamo sulla strada giusta» – VIDEO (Di venerdì 23 ottobre 2020) Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Genoa: queste le parole del tecnico nerazzurro Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Genoa. Queste le parole sulla crescita del club nerazzurro. «Noi dobbiamo dare il 110% per cercare di ottenere il risultato oltre alla prestazione. A volte accade e a volte no. Possiamo prendere come esempio il Liverpool che è stato quattro anni senza vincere, ora sono una macchina da guerra. Hanno costruito qualcosa di importante. So per certo perché la strada è quella intrapresa tutti insieme, che è quella giusta. Chi arriva oggi dall’esterno vedendo l’Inter vede una ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 ottobre 2020) Antonioha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Genoa: queste le parole del tecnico nerazzurro Antonioha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Genoa. Queste le parolecrescita del club nerazzurro. «Noi dobbiamo dare il 110% per cercare di ottenere il risultato oltre alla prestazione. A volte accade e a volte no. Posprendereesempio ilche è stato quattro anni senza vincere, ora sono una macchina da guerra. Hanno costruito qualcosa di importante. So per certo perché laè quella intrapresa tutti insieme, che è quella. Chi arriva oggi dall’esterno vedendo l’vede una ...

Inter : ?? | FORMAZIONE #InterBorussia, questi gli 1?1? di partenza scelti da Antonio Conte! #UCL #UCLegacy ????… - ZZiliani : Se poi #Marotta spiegasse a #Conte che non fare più piazzate contro la società va bene, ma anche smettere di andare… - Inter : ?? | CONFERENZA-Si torna in campo per la Serie A: in diretta le parole di Conte alla vigilia di #GenoaInter ?? - upanicu : @inter che #conte strano, sono acquistati Kolarov e Vidal per vincere nei prossimi anni ! Qualcosa non torna ! - InterClubIndia : RT @DiMarzio: #GenoaInter, #Conte è intenzionato a schierare i nerazzurri così -