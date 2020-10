Inter, ansia da… Coronavirus: il punto della situazione (Di venerdì 23 ottobre 2020) Inter alle prese con casi di Coronavirus Continua a esserci ansia in casa Inter per i casi di positività al Coronavirus con Hakimi, ultimo in ordine temporale ad essere risultato positivo. Oggi ci saranno gli esiti dei tamponi in vista della trasferta di Genova. Ecco il punto della situazione. “Hakimi, evidentemente, è stata l’ultima tegola di un periodo nero. Come previsto, il tampone di ieri ha confermato la positività del marocchino (il sospetto è che sia avvenuto in nazionale). Il resto del gruppo squadra, ieri, è stato sottoposto a un giro di test, il cui esito si conoscerà soltanto oggi. Al momento, comunque, nessun altro giocatore ha mostrato sintomi. Nemmeno ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 23 ottobre 2020)alle prese con casi diContinua a esserciin casaper i casi di positività alcon Hakimi, ultimo in ordine temporale ad essere risultato positivo. Oggi ci saranno gli esiti dei tamponi in vistatrasferta di Genova. Ecco il. “Hakimi, evidentemente, è stata l’ultima tegola di un periodo nero. Come previsto, il tampone di ieri ha confermato la positività del marocchino (il sospetto è che sia avvenuto in nazionale). Il resto del gruppo squadra, ieri, è stato sottoposto a un giro di test, il cui esito si conoscerà soltanto oggi. Al momento, comunque, nessun altro giocatore ha mostrato sintomi. Nemmeno ...

MarisciaFox : RT @passione_inter: VIDEO - Inter, confermato: Hakimi positivo al nuovo tampone. Ansia per i test sulla squadra - - passione_inter : VIDEO - Inter, confermato: Hakimi positivo al nuovo tampone. Ansia per i test sulla squadra -… - passione_inter : CdS - Hakimi risulta ancora positivo. Squadra in ansia, oggi l'esito dei nuovi tamponi - - internewsit : Genoa-Inter, oggi l'esito dei tamponi di Skriniar e Young. Ansia Hakimi - - CorraRUN : @Peppe_Salines Quando le cose non girano, noi malati di Inter aspettiamo con ansia la partita successiva bramando i… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter ansia Inter, ansia ed attesa ad Appiano: oggi giornata di esiti e tamponi TuttoInter24.it Inter, Conte in ansia: sette gli indisponibili contro il Genoa. E 5 ancora positivi al Covid

Emergenza Inter: contro il Genoa fuori in 7, 5 per Covid, e nelle prossime ore il temutissimo esito dei tamponi di gruppo pre-gara. Come d’abitudine, a 48 ore da un match in tempi ...

Alessio Agnelli Emergenza Inter: contro il Genoa fuori in 7, 5 per Covid, e nelle

Alessio AgnelliEmergenza Inter: contro il Genoa fuori in 7, 5 per Covid, e nelle prossime ore il temutissimo esito dei tamponi di gruppo pre-gara. Come d'abitudine, a 48 ore da un match in tempi ...

Emergenza Inter: contro il Genoa fuori in 7, 5 per Covid, e nelle prossime ore il temutissimo esito dei tamponi di gruppo pre-gara. Come d’abitudine, a 48 ore da un match in tempi ...Alessio AgnelliEmergenza Inter: contro il Genoa fuori in 7, 5 per Covid, e nelle prossime ore il temutissimo esito dei tamponi di gruppo pre-gara. Come d'abitudine, a 48 ore da un match in tempi ...