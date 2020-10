Inter a caccia di un vice Lukaku: c'è già un nome nella testa di Conte (Di venerdì 23 ottobre 2020) . è Giroud del Chelsea. Leggi su 90min (Di venerdì 23 ottobre 2020) .; Giroud del Chelsea.

felcilie : RT @BeyondTrends20: Glasgow calling! #Milan a caccia del 21mo risultato utile dalla fine del #lockdown finito a maggio. (sperando non arri… - nicola_filosa : RT @BeyondTrends20: Glasgow calling! #Milan a caccia del 21mo risultato utile dalla fine del #lockdown finito a maggio. (sperando non arri… - infoitsport : Inter, è caccia al vice Lukaku. Conte ha le idee chiare: tutti i nomi - Inter_Rompi : @xanderson74 @ZaLatan23 @ZZiliani non credo cerchi l'esonero, sta solo facendo il minimo sindacale per ricevere lo… - nic_fornari : RT @BeyondTrends20: Glasgow calling! #Milan a caccia del 21mo risultato utile dalla fine del #lockdown finito a maggio. (sperando non arri… -