Infermieri stremati dal Covid: "Usiamo il pannolone, non possiamo andare in bagno" (Di venerdì 23 ottobre 2020) Gli Infermieri di alcuni ospedali sardi lanciano l'allarme sulle loro condizioni lavorative nell'ultimo periodo. A denunciare l'accaduto il noto sindacato Nursind. Il nuovo aumento di contagi di coronavirus sta facendo rivivere momenti drammatici agli ospedali e a medici e Infermieri. Ed è arrivata una denuncia dorte degli Infermieri di diversi ospedali della Sardegna, dove la carenza di personale si sta facendo sentire in maniera evidente. In molti sono praticamente costretti a portarsi i dispositivi di protezione da casa. Alcuni non hanno più il tempo di fare una pausa per mangiare un boccone o sorseggiare un bicchiere d'acqua. La cosa ancor più grave è che non riescono nemmeno più ad andare in bagno visto che per poterci ...

